Spanien ist das neue, alte Zentrum der Pandemie in Europa

Spanien und die Hauptstadt Madrid sind derzeit Zentrum der Corona-Pandemie in Europa: Innerhalb von 14 Tagen wurden nach Zahlen der EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde (ECDC) vom Mittwoch 330 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im ganzen Land registriert. Für Madrid, wo der Wert am Dienstag bei 784 lag, forderte die Regierung eine weitgehende Abriegelung. Auch in Paris spitzt sich die Lage zu und Tschechien rief den Ausnahmezustand aus.

Spanien, Tschechien und Frankreich am stärksten betroffen

Spanien, Tschechien und Frankreich sind aktuell die drei Länder mit den meisten Neuinfektionen in Europa. In der französischen Hauptstadt könnte nach Angaben der Stadtverwaltung in Kürze die höchste Warnstufe ausgerufen werden. Diese gilt in Frankreich, wo die aktuelle 14-Tagesfallzahl der ECDC aktuell bei 232/100.000 liegt, bisher nur im Ballungsraum der Mittelmeer-Stadt Marseille. Die stellvertretende Bürgermeisterin Anne Souyris sagte dem Sender Franceinfo, zwei der drei Kriterien für die höchste Corona-Warnstufe seien in Paris erfüllt: Die Zahl der Neuansteckungen liege bei mehr als 250 Fällen pro 100.000 Einwohner, unter älteren Menschen bei 100 Fällen. Auch das dritte Kriterium einer 30-prozentigen Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern sei nahezu erreicht.