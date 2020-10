Studie: Trump größter Antreiber von Corona-Falschinformationen

Trump habe deswegen wahrscheinlich mehr als jeder andere zur Verbreitung von Falschnachrichten über das Virus und die Pandemie beigetragen, urteilen die Autoren. Studienleiterin Sarah Evanega machte deutlich, warum die Verbreitung von Falschinformationen so gefährlich ist: "Wenn Menschen durch unwissenschaftliche und unbegründete Behauptungen über diese Krankheit in die Irre geführt werden, ist womöglich die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie sich an offizielle Richtlinien halten." Sie würden dadurch zur Verbreitung des Virus beitragen.