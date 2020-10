Studie zeigt: Wenn Trump zu wenig schläft, wird er sehr wütend

"Sleepy Joe" nennt Donald Trump seinen Kontrahenten bei der US-Wahl am 3. November, Joe Biden. Er selbst ist offenbar das Gegenteil und "Sleepless in Washington" - so jedenfalls lautet der zentrale Befund der beiden Forscher an der Columbia University, Douglas Almond und Xinming Du.

Sie stellten eindeutig fest, dass der US-Präsident immer weniger schläft - mit fatalen Auswirkungen auf sein Agieren, er wird wütend, viel wütender. Wie sie auf das kamen? Anhand der Uhrzeiten, wann er seine Tweets absetzt. Akribisch untersuchten sie alle Twittereinträge zwischen Jänner 2017 bis April 2020.