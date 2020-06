Was internationale Corona-Apps können

Infiziert sich ein Österreicher aber im Ausland an Corona und meldet dies über die App, kann die Benachrichtigung nur an österreichische Kontakte übermittelt werden. Das liegt daran, dass der dafür zuständige Server in Österreich nicht mit App-Nutzern in Italien oder Deutschland kommunizieren kann. Aktuell arbeite man aber an einer Lösung für dieses Problem, wie es heißt. „Wir befinden uns in Austausch mit den anderen Ländern, um auch in Hinblick auf die bevorstehende Reisezeit die Möglichkeit der Interoperabilität zu schaffen“, heißt es vonseiten des Roten Kreuzes.

Dezentrale Datenspeicherung

Ein anderes Problem beim Zusammenspiel internationaler Apps liegt beim Umgang mit Daten. Die Apps von 8 EU-Ländern speichern die Daten dezentral, also verschlüsselt auf dem jeweiligen Smartphone. Frankreich und Großbritannien verfolgen einen anderen Ansatz: Hier werden alle Daten auf einem einzigen Server gespeichert. Da das nicht den Datenschutzanforderungen von Apple und Google genügt, dürfen die Apps deren DP-3T Schnittstelle nicht nutzen. So sind sie auch nicht mit den anderen Apps kompatibel.

Zudem nutzen beide Apps nicht nur Bluetooth, sondern auch GPS, um den Standort der Nutzer zu bestimmen. Momentan wird zwar eine neue App in Großbritannien getestet, die nur den Bluetooth-Handshake nutzt, die Daten werden jedoch weiterhin auf einem zentralen Server gespeichert.

EU–Standard entwickelt

Reist man ins Ausland, wird aktuell empfohlen, die jeweilige Landes-App herunterzuladen. Allerdings ist das nicht überall möglich. So kann die österreichische „Stopp Corona“-App nur aus dem österreichischen App-Store heruntergeladen werden und Besucher aus anderen Ländern können sie nicht installieren. Am Dienstag konnten sich die EU-Mitgliedsstaaten nun auf einen Standard einigen, der einen sicheren Austausch zwischen den Apps ermöglichen soll. Der zuständige EU-Kommissar Thierry Breton erklärte: „Mit Blick auf die bevorstehende Reisesaison ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass die Europäerinnen und Europäer die App aus ihrem eigenen Land nutzen können, unabhängig davon, wo in der EU sie unterwegs sind.“

Der erste Interoperabilitäts-Test soll schnellstmöglich zwischen Deutschland, Niederlande und Polen stattfinden. Eine der wichtigsten technischen Voraussetzungen, die in einem 10-seitigen Dokument festgehalten wurden, ist eine dezentrale Architektur – was die französische App aber ausschließt. Ob sie noch angepasst werden soll, ist unklar. Probleme gibt es auch außerhalb der EU: Die norwegische App „Smittestopp“ musste nach Kritik von Datenschützern gar ganz zurückgezogen werden. Wie es damit weitergeht, ist ungewiss.