Coronavirus: Sehr wenige infizieren sehr viele

„Dass es zu einer solchen starken Infektionsweitergabe durch einzelne Personen kommt, hängt natürlich einerseits sehr von Ereignissen ab, die das möglich machen“, sagt dazu der Virologe Stephan Aberle von der MedUni Wien. Gleichzeitig muss die betroffene Person in ihrer hochinfektiösen Phase sein. Es gibt aber auch noch andere Faktoren: „Menschen die lauter reden zum Beispiel, bilden auch mehr Tröpfchen.“

Dass es etwa in Theatern oder Konzertsälen bisher keine Probleme gebe, hänge mit den Präventionskonzepten zusammen, betont Aberle: „Wenn man mit Abstand ruhig auf seinem Platz sitzt und dabei nicht spricht, erwarte ich mir keine großen Infektionsübertragungen.“

In einem weiteren Punkt kommt die indische Studie zu anderen Ergebnissen als bisher: Jedes vierte Kind zwischen einem und vier Jahren steckte sich an, wenn es Kontakt zu einem infizierten Kleinkind hatte.

„Kinder sind sehr effiziente Überträger, was sich in früheren Studien nicht so gezeigt hat“, wird Studienautor Ramanan Laxminarayan von der Princeton University in den USA auf spiegel.de zitiert. Erwachsene wurden von Kindern dagegen offenbar deutlich seltener angesteckt, hier lag der Wert zwischen fünf und acht Prozent. Die Studie ist im Fachmagazin Science erschienen.