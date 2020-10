Covid-19-Spürhunde: Der zuverlässigste Schnelltest kommt auf vier Pfoten

Wie also riecht das Coronavirus? „Das Virus an sich hat keinen Geruch, weil es keinen eigenen Stoffwechsel hat. Aber durch eine Infektion wird der Stoffwechsel des Menschen verändert und somit Stoffe ausgeschieden, die der Hund wahrnimmt“, sagt Tierärztin Twele. Die beiden Wissenschaftler sind sich sicher: Hunde können uns bei der Pandemie helfen – vor allem, wo viele Menschen aufeinandertreffen. Also an Flughäfen, Grenzen oder bei Großveranstaltungen.

Bevor die ersten Spürhunde in Deutschland zum Einsatz kommen, will die Tierärztliche Hochschule zuerst noch weiter forschen. Etwa um abzuklären, dass die Hunde nicht auf andere Viren, wie Influenza, anspringen. Und um sicherzugehen, dass die Proben so aufbereitet sind, dass das Coronavirus weder auf den Hund noch auf andere Menschen übertragen wird.

Das Ziel aber ist klar: „Wir wollen uns die Sinneswahrnehmung anderer Wesen zunutze machen.“