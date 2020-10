GB: Über 100 Kinos kurz vorm Zusperren

Der weltweit zweitgrößte Kinobetreiber Cineworld bereitet sich einem Zeitungsbericht zufolge auf die Schließung aller Kinos in Großbritannien und Irland vor.

Ohne mögliche Kassenschlager wie der neue James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" ("No Time To Die") sei die Branche nicht überlebensfähig, berichtete die Sunday Times unter Berufung auf ein Schreiben von Cineworld, das am Wochenende an die britische Regierung gehen soll.