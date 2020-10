Coronavirus: Italien denkt an Mini-Lockdowns gegen Infektionsherde

Angesichts der zunehmenden Zahl von Infektionsfällen denkt die italienische Regierung an beschränkte Lockdowns in betroffenen Ortschaften, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Die Schließung von Geschäften und Lokalen von 18.00 bis 6.00 Uhr wurde in zwei Gemeinden der süditalienischen Region Basilikata beschlossen, in denen ein starker Anstieg der Infektionen gemeldet worden war.

2.844 neue Infektionsfälle wurden italienweit allein am Samstag registriert, so viele wie seit vergangenen April nicht mehr. Zudem gab es 27 Todesopfer. Angesichts der seit Wochen zunehmenden Zahl von Coronavirus-Infektionsfällen verschärft die italienische Regierung die Polizeikontrollen auf den Straßen und in den Städten. Seit Samstag gilt in der mittelitalienischen Region Latium mit der Hauptstadt Rom eine Maskenpflicht auch im Freien. Auch das Heer soll dafür sorgen, dass diese Maßnahme eingehalten wird, teilte das Innenministerium mit.