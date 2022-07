Kommt heute das Quarantäne-Aus?

6.965 Neuinfektionen wurden von Samstag auf Sonntag in Österreich gemeldet. Die Werte sind am Wochenende zwar aufgrund von geringerer Testungstätigkeit grundsätzlich niedriger. Aufgrund eines regulären Wartungsfensters wurde aber offenbar eine niedrigere Anzahl an Neuinfektionen ausgewiesen. Eine entsprechende Nachmeldung soll am Montag erfolgen, heißt es in der Aussendung des Gesundheitsministeriums.

In der Debatte über ein mögliches Aus der Quarantäne für Coronainfizierte dürfte bald eine Entscheidung fallen. Am Montagnachmittag findet ein virtueller Austausch von Bundesregierung und Landeshauptleuten zu Corona-Themen statt, bei dem es auch um die "verschiedenen Möglichkeiten zur Neuregelung der Absonderung Infizierter" gehen soll, hieß es am Sonntag aus dem Gesundheitsministerium zur APA.

07/23/2022, 10:53 AM | Peter Temel