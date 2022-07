Quarantäne-Aus? Für Wien "Schritt in die falsche Richtung"

Keine Entscheidung fiel heute beim Bund-Länder-Gipfel zum Thema Quarantäne und das obwohl dieses ganz groß auf der Agenda stand. Denn in den vergangenen Wochen mehrten sich Politiker-Stimmen, die sich für ein Aus aussprachen. Vieles deutet deshalb auf ein Ende der Quarantäne ab August hin.

Bekanntlich blieb die Hauptstadt Wien bei den Corona-Regeln jedoch immer etwas strenger als der Rest des Landes, weshalb eine Stellungnahme von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag nach dem Gipfel mit Spannung erwartet wurde.

"Ich halte die Abschaffung der Quarantäne für einen Schritt in die falsche Richtung", sagte Ludwig schließlich in der Pressekonferenz. Vielmehr sei nun die Zeit, sich für die Herbstwelle vorzubereiten. Denn schon jetzt hätte man steigende Zahlen bei Infektionen und Spitalseinweisungen. Am Montag verzeichnete man 3.319 Neuinfektionen in der Bundeshauptstadt.

Alleingang nicht umsetzbar

Die Absonderung bei Corona aufzuheben und sie durch einen normalen Krankenstand zu ersetzen, entspreche auch nicht den Empfehlungen des Europa-Büros der WHO, so Ludwig weiter.

Wie Ludwig betonte soll es auf Wunsch der Bundesregierung eine bundesweit einheitliche Verordnung werden. Ein Alleingang Wiens wäre aber in der Praxis aufgrund der vielen Pendler aber ohnehin nicht umsetzbar.

Wie die künftige Regelung konkret aussehen wird, solle in den nächsten beiden Tagen noch diskutiert werden. Am Mittwoch könnte das Quarantäne-Aus dann im Rahmen des Ministerrates zur beschlossenen Sache werden.

"Die Regierung wird Verantwortung für ihr Vorgehen tragen müssen", so Ludwig. Denn wie er warnte, könnte dann vor allem die Wirtschaft Probleme bekommen, "denn die Kosten verlagern sich dann in die Unternehmen."