Knapp über 8.700 Neuinfektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag wurden 8.785 Neuinfektionen in Österreich registriert. Angekündigt waren auch einige Nachmeldungen vom Samstag. Allerdings wird auf der Homepage des Gesundheitsministeriums darauf hingewiesen, dass die Nachmeldungen erst bei der nächsten Aktualisierung enthalten sein sollen:

Aufgrund einer technischen Wartung kam es zu verzögerten Fallmeldungen für den 23.07.2022 und somit zu niedrigeren ausgewiesenen Gesamtzahlen. Die betroffene Fälle werden mit der nächsten Aktualisierung ausgewiesen.

Die Zahl liegt unter dem 7-Tage-Schnitt von 11.088 Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 871,97.

Damit steigt die Zahl der aktiven Corona-Fälle auf 124.915. In den vergangenen 24 Stunden wurden 48.882 neue PCR-Tests gemacht. Das ergibt eine Positivrate von 17,97 Prozent.

Zudem gibt es 7 neue Todesfälle. Damit sind bisher österreichweit 19.006 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben.

Im Krankenhaus werden aktuell 1.636 Personen behandelt, 141 mehr als noch am Sonntag. Auf den Intensivstationen sind 88 Personen in Behandlung, um ein Patient mehr als noch am Vortag.