Drei Stiche und eine Omikron-Infektion schützen gut vor BA.5

Das Ergebnis legt nahe, so die Forscher, dass die Auswirkungen der aktuellen BA.5-Welle in Populationen mit einem hohen Grad an hybrider Immunität (also Impfungen und Infektion) begrenzt sein werden. Das erhöhte

Risiko einer Krankenhauseinweisung nach einer BA.5-Infektion, das in der Studie festgestellt wurde, sollte weiter beobachtet werden. Die Studie unterstreiche auch die Sequenzierungen als Überwachungsmaßnahme in der Pandemie.

Ob ein vierter Stich die Wirksamkeit erhöht, wurde in dieser Studie nicht untersucht.

Daten aus Schweden und den USA

Erst vor Kurzem vermeldete Schweden einen hohen Schutz durch den vierten Stich: Unter den Geimpften kam es vor allem in den Tagen 7 bis 60 nach der Impfung zu weniger Todesfällen als bei jenen, die nur drei Stiche hatten. Die vierte Dosis verhinderte bei vielen Schweden der älteren Generation einen vorzeitigen Tod - die Schutzwirkung ließ mit der Zeit jedoch nach.