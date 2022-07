Corona: Warum Menschen mit Bluthochdruck sehr vorsichtig sein sollten

"Uns hat überrascht, dass viele Menschen, die mit Covid-19 in einem Krankenhaus stationär aufgenommen wurden, Bluthochdruck, aber keinen weiteren Risikofaktor hatten", ergänzt die Kardiologin Susan Cheng vom Smidt Heart Institute. "Das ist beunruhigend, wenn man bedenkt, dass nahezu die Hälfte der amerikanischen Erwachsenen Bluthochdruck hat."

Die Forscher werteten die elektronischen Krankenakten von 912 Personen aus, die dreifach geimpft waren und in der Omikron-Welle in Südkalifornien zwischen 1. Dezember 2021 und 20. April 2022 nach einer Coronavirus-Infektion an Covid-19 erkrankten. Bei 145 von ihnen war der Verlauf von Covid-19 so schwer, dass sie in einem Spital aufgenommen werden mussten. Dabei zeigte sich einerseits, dass mit höherem Alter und länger zurückliegenden Impfungen das Risiko für eine Spitalsaufnahme stieg. Der stärkste Risikofaktor war allerdings der Bluthochdruck: Er erhöhte das Risiko für eine notwendige Spitalsbehandlung um das 2,6-Fache.