Neuer Ärztechef Steinhart will auf Impfskeptiker zugehen

So weit, so erwartbar. In einem Bereich will Steinhart aber offenbar einen deutlich anderen Kurs einschlagen als sein Vorgänger Thomas Szekeres. Und das ausgerechnet auf dem heiklen Feld der Corona-Politik. Hier hatte sich Szekeres als Proponent eines sehr strikten Vorgehens hervorgetan. Dieser Kurs gipfelte im Dezember in ein Warnschreiben an Standeskollegen, wonach sie sich an die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums halten müssten und nicht unbegründet von Corona-Impfungen abraten dürften.

Dies und andere Aktionen führten dazu, dass Szekeres massive Attacken aus der Impfgegner-Szene aber auch aus der FPÖ über sich ergehen lassen musste. Doch auch kammerintern waren viele nicht mit diesem strikten Vorgehen einverstanden. Dieses wurde für das starke Abschneiden der Impfgegner-Partei MFG bei den Kammerwahlen im Frühjahr mitverantwortlich gemacht. In Wien etwa eroberte sie sechs von 90 Mandaten.

Hier will Steinhart nun offenbar gegensteuern. Er spricht von „zuletzt aufgetretenen Rissen in der Ärzteschaft“, die geschlossen werden müssten. „Den Dialog zwischen den unterschiedlichen Seiten habe ich zuletzt etwas vermisst“, sagt er. „Ich bin immer jemand gewesen, der für den Ausgleich ist“, sagt der Präsident.