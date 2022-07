Personalengpässe vermeiden: Kommt das Quarantäne-Aus?

Trotz Corona-Infektion ins Büro? Experten sind angesichts dieser Idee des Gesundheitsministeriums, die vergangene Woche publik wurde, skeptisch. Die Pläne werden aber offenbar immer konkreter: So heißt es am Mittwoch aus informierten Kreisen, dass derzeit an einer Verordnung gearbeitet wird, wonach Arbeitnehmer, die infiziert sind, aber keine Symptome haben, mit Maske in die Arbeit gehen sollen.

Im Gesundheitsministerium bestätigt man auf KURIER-Anfrage lediglich, dass auf Basis einer Verordnungsermächtigung im Epidemiegesetz ein Entwurf erarbeitet werde und man derzeit mit den Sozialpartnern die Detailfragen bespreche. Ob und wann eine entsprechende Verordnung kommt, sei noch nicht entschieden.