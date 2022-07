Trotz Corona-Infektion ins Büro

Er habe Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) gegenüber „sehr eindrücklich deponiert“, dass in der Millionenstadt Wien andere Maßnahmen nötig seien als im Rest des Landes. Schützenhilfe bekommt Hacker von seiner Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, die sich ebenfalls klar gegen ein Aus der Quarantäne ausspricht.

Nun wartet man in Wien darauf, ob die Verordnung des Bundes soviel Spielraum lässt, dass man (wie schon öfter) von sich aus strengere Maßnahmen ergreifen kann. Bereits jetzt gelten in Wien schärfere Quarantäne-Regeln als in den anderen Bundesländern. Grundsätzlich dauert sie hier zehn Tage – mit der Möglichkeit, sich nach fünf Tagen freizutesten. Anderswo ist die Quarantäne nur fünf Tage lang, danach folgen fünf Tage mit Verkehrsbeschränkung. „Trotzdem hat das nicht dazu geführt, dass in Wien die Menschen aus Angst vor der Quarantäne weniger testen“, sagt ein Hacker-Sprecher.