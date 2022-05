Ärztekammer-Querelen: „Es geht nur um Posten und Geld“

Die Anzeige gegen Stefan Ferenci betrifft nicht nur die Ärztekammer Wien: Der Mediziner ist neben seiner Tätigkeit in der Bundeshauptstadt nämlich auch Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Baden und als solcher auch in der niederösterreichischen Ärztekammer als Funktionär tätig. Tatsächlich ist es nämlich zulässig, dass ein Mediziner gleichzeitig in zwei verschiedenen Länder-Ärztekammern sitzt.

Ferenci gehört in Niederösterreich zur Kurie der niedergelassenen Ärzte bzw. der Fachärzte. Dort fanden die Ärztekammerwahlen am 2. April statt, am 27. April wurde die Vollversammlung abgehalten. Ferenci war Teil eines Wahlvorschlags, wurde zum Kammerrat gewählt und angelobt, heißt es seitens Ärztekammer-Sprecherin Birgit Jung. Die Wahlen in Wien und in Niederösterreich seien getrennt voneinander zu betrachten. „Die Wahl in Wien hat folglich keine Auswirkung auf ein Mandat in Niederösterreich“, kommentiert sie die aktuellen Diskussionen.

Gesetzliche Vorgaben

Das Ärztegesetz regelt genau, unter welchen Umständen ein Kammerrat sein Mandat verliert. Eine Anzeige allein ist dafür kein Grund; der Arzt muss eine oder mehrere strafbare Handlungen vorsätzlich begangen haben und deswegen von einem Gericht im In- oder im Ausland zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten rechtskräftig verurteilt worden sein.

Ansonsten ist entscheidend, wo ein Kammerrat seinen Beruf ausübt und ob eine Mitgliedschaft in der Ärztekammer vorliegt: Hat der Kammerrat den ärztlichen Beruf 30 Monate nicht im Bereich jener Ärztekammer ausgeübt, in der er gewählt worden ist, verliert er seinen Sitz. Und auch dann, wenn er nachträglich aus der Ärzteliste gestrichen wurde, sodass zum Wahlstichtag keine Mitgliedschaft zur Ärztekammer bestanden hat, büßt er sein Mandat ein.