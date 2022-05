Massive Vorwürfe gegen Wiener Ärzte-Vertreter

Nun wurde die Causa sogar zur Anzeige gebracht. Der Vorwurf gegen Ferenci: Wahlbetrug. Gegenüber dem KURIER wehrt sich der Arzt vehement: „Meine Kandidatur wurde sowohl von den zuständigen Stellen in der Kammer als auch extern von der Wiener MA 40 (Gesundheit) geprüft. Dabei gab es keine Beanstandungen.“ Dies bestätigt auch Thomas Holzgruber, Kammeramtsdirektor in der Wiener Ärztekammer, gegenüber dem KURIER. „Es war alles korrekt“, betont er. Seines Wissens nach sei alles in Ordnung, sagt auch Szekeres.

Ferenci erklärt, warum er nun als fertiger Facharzt den Turnus in einer Allgemeinmedizin-Praxis nachholt: „Ich habe 2009 mit meiner Facharzt-Ausbildung am Rosenhügel begonnen und konnte den Turnus daher nicht fertig machen.“ Inzwischen habe sich herausgestellt, dass er in der alltäglichen Praxis sehr wohl erforderlich sei. Oft würden die Eltern seiner jungen Patienten ebenfalls an psychischen Störungen leiden und müssten daher mitbehandelt werden. „Mit meiner Facharzt-Ausbildung würde ich mich strafbar machen, wenn ich ihnen nur ein Antidepressivum verschreibe.“