Urlauber aufgepasst: Stark steigende Corona-Zahlen und Hitzewelle in der Türkei

Warnung vor Hitzewelle

Auf Eigenverantwortung wird in der Türkei auch bei der derzeitigen Hitzewelle gesetzt. Wie auch viele andere Länder kämpft ebenfalls die Türkei mit extremen Temperaturen. Meteorologen warmen vor gesundheitlichen Folgen der Hitze. Besonders am Freitag sei Vorsicht geboten, da können die Temperaturen in Teilen der Türkei, etwa in den Regionen Marmara und Ägais, bis zu 45 Grad° erreichen.

„Wer in den Urlaub fährt, sollte nicht denken: ‚Wir haben Geld bezahlt, wir sollten die Zeit nutzen'. Gehen Sie morgens zwischen 11:00 und 16:00 Uhr nicht ins Meer. Ihre Gesundheit ist wichtiger. Gehen Sie nicht ohne Hut oder Brille aus. Tragen Sie lockere und helle Kleidung“, warnt der Meteorologe Orhan Şen in der Zeitung Hürriyet.