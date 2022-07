Wieso die türkische Wirtschaft trotz Rekordinflation boomt

Während die türkische Bevölkerung sich mit steigenden Preisen und schwindender Kaufkraft plagt, verzeichnet die türkische Wirtschaft einen Boom. Mit einem Wachstum von 7,3 Prozent startete sie ins Jahr 2022. Die auf den ersten Blick unstimmig wirkende Entwicklung lässt sich auf mehrere Gründe zurückführen.

Einer davon sind Nachholeffekte der Pandemie. Nach zwei Jahren Corona-Krise wurden in den letzten Monaten Käufe und Investitionen nachgeholt. Auch scheint sich in der türkischen Bevölkerung immer mehr folgendes Motto durchzusetzen: Lieber gleich kaufen, bevor es noch teurer wird. Eine besonders hohe Bereitschaft, Geld auszugeben, findet sich aber vor allem bei den Touristen. Der günstige Wechselkurs scheint viele Menschen aus dem Ausland in die Türkei zu locken. Istanbuler Hotelbetriebe berichten von einer höheren Belegung als vor der Pandemie.