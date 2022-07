Leben mit 80 Prozent Inflation „Preisschilder ändern sich fast täglich“

Keine Mittelschicht mehr

Über die Frage, ob er das auch macht, kann Mehmet T. nur lachen. „Welches Geld sollte ich denn wechseln können“, so der 32-Jährige, der in Istanbul als Essenslieferant arbeitet. Mittlerweile muss er 12 bis 14 Stunden täglich arbeiten, um annähernd seinen Lebensunterhalt sichern zu können. „Und trotzdem muss ich mich verschulden. Viele Menschen leben von der Kreditkarte. So etwas wie eine Mittelschicht gibt es in der Türkei nicht mehr. Sondern nur noch Arme und Reiche“, so Mehmet T. bitter.

Ähnliches erzählt auch eine Krankenschwester, die in der Stadt Konya lebt und anonym bleiben möchte. Mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern hatte sie zuvor noch ein relativ unbeschwertes Leben. „Ich arbeite seit 20 Jahren. Mein Mann verdient eigentlich auch gut. Wir wohnen in einer Eigentumswohnung. Aber mittlerweile müssen wir trotzdem sehr auf das Geld schauen“, erzählt sie. Der jährliche Urlaub sei Geschichte geworden. Nachhilfestunden und Betreuung für die zwei Kinder unleistbar. Und beim Supermarktbesuch kauft die Familie auch nur mehr das billigste ein. Denn während die Inflation immer weiter steigt, tun es die Gehälter nicht. Oder nicht annähend so stark.

Nach der zweiten Erhöhung in diesem Jahr beträgt der Mindestlohn in der Türkei 5.500 türkische Lira (circa 316 Euro). Laut türkischer Industriegewerkschaft liegt die Armutsgrenze aber mittlerweile bei fast 20.000 Lira. Die Schuld für diese Situation geben alle, mit denen der KURIER in diesen Tagen spricht, der Politik.