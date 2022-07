Corona: Wie gut Virusvarianten im Abwasser nachweisbar sind

BA.2.75 noch nicht im Abwasser nachgewiesen

Doch der Immunologe hat auch eine gute Nachricht: „Derzeit sehen wir nichts Auffälliges. Die in Indien zuerst entdeckte Omikron-Subvariante BA. 2.75 konnte in Österreich bisher im Abwasser noch nicht nachgewiesen werden. „Mehr als 80 Prozent der Nachweise macht BA.5 aus, der Rest verteilt sich auf BA.2, BA.4 und die sogenannte New Yorker Subvariante BA.2.12.1.“ Ohne Pandemie wäre die Variantenanalyse im Abwasser nicht so weit, wie sie derzeit ist: „Es war für uns überraschend, dass ein Virus, das sich vorwiegend im Atmungstrakt vermehrt, so gut im Abwasser nachweisbar ist.“

In Zukunft könnte die Methode auch zum frühzeitigen Nachweis von Ausbrüchen anderer Infektionskrankheiten verwendet werden – nicht nur in Österreich: „Ich sehe viel Potenzial auch in unterprivilegierten Ländern im weltweiten Kampf gegen Infektionskrankheiten.“