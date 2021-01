Impfstoffstreit: Großbritannien will kooperieren; 30 Millionen Impfungen in USA

Erneut ist es am Samstag in einem Kärntner Gastronomiebetrieb zu einem Verstoß gegen die Covid-19-Maßnahmen gekommen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, wurde zu Mittag nach einer anonymen Anzeige ein Almgasthof im Gemeindegebiet von Irschen (Bezirk Spittal an der Drau) kontrolliert. Der Wirt und seine Ehefrau versorgten auf der Terrasse zehn Wanderer und Tourengeher, die Speisen und Getränke vor Ort konsumierten. Alle Beteiligten werden angezeigt.

In den vergangenen Tagen war es in Kärnten immer wieder zu ähnlichen Übertretungen gekommen. In einem Lokal in Klagenfurt war eine Party gefeiert worden, ebenfalls in der Landeshauptstadt herrschte in einem Fitnessstudio reger Betrieb. Und in Mittelkärnten beendete die Polizei gleich zwei Eisstockpartien.