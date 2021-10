Die Gesundheitsämter von Graz, den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld und Bruck-Mürzzuschlag haben am Donnerstag vor möglichen Clustern gewarnt: Fünf mit dem Coronavirus infizierte Personen haben am 30. 9 und 3. 10. die Revolutions-Bar im Grazer Univiertel besucht. Ebenso sind nach dem Oktoberfest in St. Johann i.d.H und dem Bockbieranstich in Fürstenfeld am 1. und 2. 10. Infektionen bekannt geworden. Gewarnt wurden auch Besucher des Cafe Lindthaler in Kapfenberg vom 4 10.

Das Grazer Gesundheitsamt bat am Donnerstag jene Gäste, die in der Nacht auf 30. 9. zwischen 22.00 und 5.00 Uhr, bzw. in der Nacht auf 3. 10. zwischen 23.00 und 5.00 Uhr anwesend waren, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Die Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld rief ebenfalls alle Personen dazu auf, die sich ab 20.00 Uhr am 1. oder 2. Oktober beim Oktoberfest in St. Johann i.d.H. aufgehalten haben. Corona-Fälle wurden auch bei Besuchern bekannt, die zwischen 10.00 und 22.00 Uhr beim Bockbieranstich in Fürstenfeld waren.

Ebenfalls gewarnt wurden Besucher des Cafe Lindthaler in Kapfenberg vom 4. 10. Besucher, die zwischen 6.00 und 13.00 Uhr im Kaffeehaus waren, könnten betroffen sein. Die Bezirkshauptmannschaften baten ebenso wie das Gesundheitsbehörde der Stadt Graz, bei Auftreten von Symptomen das Gesundheitstelefon unter 1450 anzurufen.