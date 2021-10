Corona-Mutationen: "Delta ist ein echter Macho"

Kinder im Fokus

Neben Corona-Mutationen stand bei der Pressekonferenz anlässlich der bevorstehenden 45. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie auch das Thema "Kinder und Covid-19" im Zentrum.

Mit eineinhalb Jahren Pandemie-Erfahrung im Rücken könne man das Covid-Risiko für Kinder und Jugendliche nun weitaus besser einschätzen als noch zu Beginn der Gesundheitskrise, sagte Ernst Eber, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie. "Die Erkrankung ist in der Regel für gesunde Kinder nicht besorgniserregend. Anders sieht es bei Kindern mit Vorerkrankungen aus, etwa all jenen, die an neuromuskulären Erkrankungen leiden."

Allerdings können auch Kinder und Jugendliche infolge einer Corona-Infektion schwer erkranken: "Das pädiatrische multisystemische inflammatorische Syndrom PIMS tritt rund drei bis sechs Wochen nach einer Infektion auf", erklärte der Leiter der Klinischen Abteilung für pädiatrische Pulmonologie und Allergologie an der Medizinischen Universität Graz. Es kommt dabei zu einer Überreaktion des Immunsystems. Die betroffenen Kinder haben tagelang hohes Fieber, häufig begleitet von Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall und Ausschlägen. Manchmal benötigen Betroffene lebenswichtige Unterstützung auf der Intensivstation.

"In Österreich betraf das im Vorjahr eines von 1.000 infizierten Kindern und Jugendlichen. Für das aktuelle Jahr liegen uns noch keine Daten vor." Eber sprach sich in diesem Kontext klar für eine Impfung von Kindern ab zwölf Jahren (hier liegt bereits eine Impf-Zulassung vor) aus: "Die genannten Komplikationen im Fall einer Ansteckung treten immer noch häufiger auf als etwaige milde Impfreaktionen in dieser Altersgruppe."

Keine kleinen Superspreader

Viel wurde im Laufe der Pandemie darüber diskutiert, ob Kinder als Treiber im Infektionsgeschehen agieren – oder nicht. Eber: "Wir wissen, dass Kinder viel seltener erkranken als Erwachsene. In der Regel weisen sie auch ein geringeres Risiko für eine Weitergabe des Virus auf. Zu diesem Schluss kommt der Großteil der Studien. Sie sind also keine klassischen Superspreader. Das bedeutet aber nicht, dass sie niemanden anstecken können." Delta sei zwar auch für Kinder deutlich ansteckender, "sie tragen aber keine schwereren Verläufe davon".

Die relative Häufigkeit der Ansteckungen unter Kindern werde sich mit der zunehmenden Durchimpfung der älteren Bevölkerungsgruppen verändern: "In Relation gibt es jetzt und künftig mehr Kinder, die sich infizieren und erkranken."

In puncto Long Covid zeige sich bei den verfügbaren Untersuchungen noch immer ein uneinheitliches und teils kontroverses Bild. "Die Datenlage ist spärlich und widersprüchlich", sagte Eber. Bei Kindern sei die Differenzialdiagnose schwierig, weil es auch die Nebeneffekte der Lockdowns (Isolation, erhöhte Bildschirmzeitung, weniger Bewegung, etc.), den sogenannten "Pandemie-Blues", zu beachten gelte. Aus Daten zu hospitalisierten Kinder gehe hervor, dass zwischen zwei und fünf Prozent an anhaltenden Symptomen leiden.