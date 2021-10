Jeder vierte Kroate will sich nie impfen lassen

In bis zu 22 EU-Ländern sagte mehr als die Hälfte der Befragten, dass sie sich so schnell wie möglich impfen lassen möchten oder bereits geimpft wurden. Der Anteil an Impfwilligen bzw. bereits Geimpften ist demnach in Ländern wie Malta, den Niederlanden, Irland (je 87%), Belgien (86%), Spanien (85%), Schweden (84%) und Dänemark (83%) am höchsten.

Kroatien hingegen steht auf der anderen Seite des Spektrums, nämlich mit denjenigen Ländern, in denen die Menschen am wenigsten geimpft werden möchten. Rund ein Viertel der Befragten aus Bulgarien, Lettland, Slowenien und Kroatien gaben an, sich niemals gegen Covid impfen lassen zu wollen.



In Bulgarien gibt es wohl die meisten Impfgegner. Dort gaben gleich 26% an, sich überhaupt nicht impfen lassen zu wollen. Es folgen Lettland und Slowenien mit 24% bzw. Kroatien mit 22%.