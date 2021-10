Impfgremium zur Auffrischung: Für wen sie sinnvoll ist

Wem außerdem eine Auffrischung bald angeboten werden soll

Dem gesamten Personal in Alten- und Pflegeheimen, im Gesundheitsbereich, in der mobilen Pflege und auch in den pädagogischen Einrichtungen soll zudem eine Auffrischung angeboten werden, so Kollaritsch im Morgenjournal. Allen anderen soll erst nach neun bis zwölf Monaten eine Impfung vorgeschlagen werden.

Wieso Antikörpertests manchmal wenig Sinn machen

Von Antikörpertests rät Kollaritsch eher ab. "Wir wissen bis heute nicht, wo liegt die Grenze für den Schutz. Wenn wir ein Testresultat bekommen, können wir nicht eindeutig sagen: du bist geschützt, du bist nicht geschützt und du bist vielleicht geschützt." Außerdem sei ein derartiger Test nur "eine Momentaufnahme", so der Experte. Man könne vom Befund nicht ableiten, wie lange ein Schutz bestehen bleibt.

"Wir verwenden die Antikörperuntersuchungen eigentlich nur für einen einzigen Zweck, nämlich für jene Personen, wo wir überprüfen, ob überhaupt eine Immunantwort da ist," sagt der Experte.