Kärntner HTL-Schüler bot auf Website gefälschte Covid-Tests an

Gefälschte Corona-Tests bei der Ein- und Ausreise aus Österreich – sind bekannt. Gefälschte Testzertifikate am Flughafen Wien einer ganzen albanischen Reisegruppe – auch schon da gewesen.

Aber was die Polizei in Kärnten in den vergangenen Tagen aufgedeckt hat, das ist durchaus neu und verdeutlicht, dass der verstärkte 3-G-Kontrolldruck kriminelle Energien befeuert. Ein erst 18-jähriger HTL-Schüler steht in Villach im Verdacht, eine Website aufgebaut und programmiert zu haben, mit deren Hilfe es möglich war, gefälschte Corona-Testzertifikate zu erstellen. Wie viele Personen tatsächlich zu Kunden geworden sind, ist noch Stand der Ermittlungen.

„Wir stehen ganz am Anfang. Noch kann man sehr wenig sagen. Außer, dass die Seite bereits seit Sommer aktiv war“, sagt Kärntens Polizeisprecher Mario Nemetz. Auf den Zertifikaten hätte aber der Barcode gefehlt. Somit wären die Fälschungen im Echtheitstest wohl durchgefallen. Offen bleibt auch, ob der 18-Jährige nicht nur Freunden mit seinen Programmierkünsten imponieren wollte – an sie verschickte er offenbar als erstes den Link zur Seite.