Nationalfeiertag: Auch heuer keine Heeres-Leistungsschau

Statt der Leistungsschau mit Panzern und Flugzeugen kündigte das Bundesheer eine Online-Plattform an. Dort wird es etwa in der Früh ein Sportprogramm zum Mitmachen geben und auch Bundesheergerät und Waffen sollen von zuhause aus virtuell live mitzuerleben sein, sagte Bauer. Weitere Details will das Bundesheer dann eine Woche vor dem Nationalfeiertag bei einer Pressekonferenz bekanntgeben. Der ORF überträgt die Feierlichkeiten wie im Vorjahr im Fernsehen.

Führungen durch das Parlament fallen aus

Wegen der Coronakrise fallen heuer auch die Führungen durch das Parlament aus. Es wird stattdessen Videos zu "Grundrechten, Ehrenamt oder zur Wiedereröffnung nach der Sanierung" geben.

Ob es ein Programm in der Hofburg bei Bundespräsident Alexander van der Bellen geben wird, ist noch unklar. Dazu soll es Ende nächster Woche Infos geben, kündigte eine Sprecherin an. Fix ist jedenfalls die traditionelle Fernsehansprache des Staatsoberhauptes am Abend.