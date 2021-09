Bundesheer übernimmt weiterhin die Bewachung der Botschaften

Das Bundesheer übernimmt weiterhin den Schutz von Objekten in Wien. Dazu werden bis zu 300 Soldatinnen und Soldaten im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz Botschaften und andere besonders schützenswerte Einrichtungen in der Bundeshauptstadt bewachen. Morgen, Mittwoch, wird im Ministerrat die Fortsetzung der Assistenzleistung bis 30. November 2021 beschlossen. Ziel ist die Entlastung der Polizei in Zeiten der COVID-Pandemiebekämpfung.

„Das Bundesheer ist weiterhin ein verlässlicher Sicherheitspartner im Kampf gegen die Pandemie. Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen der Polizei zur Seite. Das ist angesichts der andauernden Pandemie selbstverständlich und auch notwendig, um personelle Belastungen in Krisenzeiten gemeinsam zu stemmen“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Innenminister Karl Nehammer fand lobende Worte für das Bundesheer: „Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bundesheer ist seit Jahrzehnten gewachsen und erprobt und Teil der österreichischen Sicherheitsarchitektur. Die Soldatinnen und Soldaten leisten herausragende Arbeit beim Schutz von wichtigen Objekten und tragen somit zum hohen Sicherheitsniveau in Österreich bei“, sagte er.