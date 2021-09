Bundesheer eröffnet "Checkpoint MaHü" in Wien

Jagdkommando sorgte für Action

„Wir wollen das Bundesheer moderner machen und in der Mitte der Gesellschaft verankern“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei der feierlichen Eröffnung, die von der Gardemusik begleitet wurde. Für Action sorgte das Jagdkommando, das sich mit vier Soldaten vom Dach des Gebäudes abseilte und Ministerin, Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) und Landtagsabgeordnetem Marcus Schober (SPÖ) Scheren für die Durchschneidung des Eröffnungsbandes überreichte.

Der „Shop“ ist in der Nähe der Stiftkaserne, in einer Geschäftszeile, die dem Bundesheer gehört, untergebracht. Damit fallen nach Angaben des Bundesheeres keine Mietkosten an. Die Öffnungszeiten orientieren sich an Geschäften rundherum und sind von 10 bis 19 Uhr geplant. Betrieben wird der Shop vom Heerespersonalamt, täglich sollen zwei bis drei Bedienstete dort ihren Dienst versehen.