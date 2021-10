Skisaison läuft an: Verordnung zu Corona-Regeln "in finaler Phase"

Die Seilbahnwirtschaft übt sich einstweilen in Geduld. "Wir brauchen dringend eine Verordnung. Wünschenswert wäre in den kommenden Tagen. Aber mir ist der Inhalt wichtiger als die Geschwindigkeit. Drei oder vier Tage länger - darauf kommt es nicht an. Der Inhalt muss stimmen. Es muss eine machbare Verordnung sein", sagte der Obmann des Fachverbandes der österreichischen Seilbahnen in der Wirtschaftskammer und ÖVP-Nationalratsabgeordneter Franz Hörl im APA-Gespräch.

Sollte die Verordnung erst Ende Oktober vorliegen, wäre dies aber zu spät, so der Zillertaler Hotelier und Seilbahner. Es werde jedenfalls nach seinen Informationen "intensiv" an dem Regelwerk gearbeitet. In der Verordnung müsse festgehalten sein, dass eine Kontrolle der 3G-Regel "nur über den Verkauf" möglich sei, stellte der ÖVP-Politiker klar. Alles andere - etwa Kontrollen bei der Talstation vor der Liftfahrt - sei logistisch und kapazitätsmäßig für die Seilbahnbetriebe nicht zu stemmen.