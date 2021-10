Was die Skifahrer im heurigen Corona-Winter erwartet

In Österreichs Skigebieten steht der Winterbetrieb vor der Tür. Am Freitag startet etwa bereits der Stubaier Gletscher in Tirol in die Saison. Wie genau die Corona-Regeln für die Seilbahnbetriebe, die heuer auch wieder auf Gäste aus dem Ausland hoffen, aussehen werden, ist aber noch offen.

„Wir sitzen auf glühenden Kohlen“, sagt etwa Mario Stedile-Foradori, Chef der Seilbahnen auf der Tiroler Seite der Skiregion Arlberg, der größten des Landes. Und bringt damit die gereizte Stimmungslage unter den Skigebietsbetreibern auf den Punkt.