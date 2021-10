1.878 Neuinfektionen in Österreich

Von Donnerstag auf Freitag wurden in Österreich 1.878 neue Corona-Infektionen registriert. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche, da waren es täglich 1.816 weitere Infizierte.

Zudem gibt es zwölf neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 11.084 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt um 79 auf 20.649. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 142,80.

In Österreichs Spitälern befinden sich aktuell 846 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung, das sind um fünf weniger als am Vortag. 221 Patienten liegen auf einer Intensivstation - das sind um vier weniger als noch tags zuvor.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 137.390 PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate beträgt 1,37 Prozent.

Impfungen

Am Donnerstag wurden österreichweit 11.298 Impfungen durchgeführt. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 5.774.558 Menschen bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 64,6 Prozent der Bevölkerung. Genau 5.462.028 Menschen und somit 61,1 Prozent der Österreicher sind bereits voll immunisiert. Bei den Zwölf- bis 24-Jährigen sind 49,4 Prozent vollimmunisiert, in der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre beträgt die Rate 59,2 Prozent und bei den 35- bis 44-Jährigen 64,8 Prozent.

69,4 Prozent der Personen zwischen 45 und 54 Jahren sind komplett gegen Covid-19 geschützt, 78,1 Prozent in der Gruppe 55 bis 64. Die 65- bis 74-Jährigen weisen eine Vollimmunisierungsquote von 83,4 Prozent auf, die 75- bis 84-Jährigen 88,3 Prozent und die Gruppe 85plus 88,4 Prozent.

Am höchsten ist die Durchimpfungsrate (Vollimmunisierte) im Burgenland mit 68,8 Prozent. In Niederösterreich sind 64 Prozent der Bevölkerung geimpft, in der Steiermark 61,9 Prozent. Nach Wien (60,2), Vorarlberg (60), Tirol (59,4), Kärnten (57,7) und Salzburg (57,5) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 56,3 Prozent.