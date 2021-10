Wiener Bordell bietet "Lange Nacht der Impfung"

Migranten als Ziel

Die Idee stammt vom Manager Peter Laskaris. Der Wiener ist kein Unbekannter in der Szene: Seit 26 Jahren ist er im Nachtleben tätig und machte dort als Laufhausbetreiber Karriere. Für Aufsehen sorgte er wegen des Verdachts, zwei Frauen gestalkt, öffentlich beleidigt und bedroht zu haben.

Der Puff-Manager hat sich die Impfstatistiken genau angeschaut will ein Problem bei ungeimpften Männern mit Migrationshintergrund festgestellt haben. „In unserem Bordell sind nur Männer Kunden, mit einem überaus hohen Anteil an Migranten, weshalb die Aktion perfekt ist. Am Wochenende klingt es im Saunaklub wie in Belgrad oder Istanbul und die Männer kommen zu zehnt“, erzählt Laskaris.

Die Aktion ist nicht ganz uneigennützig: „Da uns die Corona-Krise etwa ein Minus von 50 Prozent beschert hat, hoffen wir natürlich, dass die Besucherzahlen durch die Aktion wieder steigen“.

Jeden Montag im November können sich die Kunden in der Richard-Strauss-Straße 8 von 16 bis 22 Uhr impfen lassen.