Steirische "Impfzitrone ist bald ausgepresst"

"Die Impfzitrone ist bald ausgepresst" - so hat der stellvertretende Landesamtsdirektor Wolfgang Wlattnig am Freitag die steirische Lage zusammengefasst. Indizien dafür seien die sinkenden Zahlen bei den Erstimpfungen sowie auch fallendes Interesse der Menschen an den angebotenen Impfbussen.

Bei letzteren wurden in der Kalenderwoche 38.857 Injektionen gesetzt, in der Woche darauf waren es nur noch 538. Dabei sei die Nachfrage seitens der Gemeinden, Betriebe und Schulen hoch.