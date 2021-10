Von der günstigen weltweiten Industriekonjunktur profitiert in Österreich die Sachgütererzeugung. Dabei wird der Aufschwung in der Industrie laut Wifo zwar durch den Materialmangel gebremst, fällt aber so kräftig aus, dass der Einbruch von 2020 heuer schon kompensiert sein soll.

Die Dynamik werde sich parallel zur Weltkonjunktur aber im 2. Halbjahr sowie 2022 abschwächen. Wesentliche Impulse für die Konjunktur würden heuer von der hohen Inanspruchnahme der Investitionsprämie ausgehen.

"Beispiellose Erholung"

Die Arbeitslosigkeit sinkt den Experten zufolge rasch. Der dynamische Konjunkturaufschwung führe am Arbeitsmarkt zu einer "beispiellosen Erholung", sagt das Wifo. Der Abwärtstrend der Arbeitslosigkeit seit Anfang 2021 werde in den kommenden Monaten nur vorübergehend unterbrochen werden. Im kommenden Winterhalbjahr werde die Arbeitslosigkeit im Zuge der vierten Covid-Welle zwar wieder etwas zunehmen, auf Jahressicht aber zurückgehen.

Als nationales und internationales Konjunkturrisiko sehen beide Institute nach wie vor die Coronapandemie dominieren - wie ja auch in Österreich die Konjunktur mit der Zunahme des Infektionsgeschehens seit Mitte August wieder abflaut, was den Annahmen der Prognose von Juni widerspreche, so das Wifo dazu.