Ökonom Felbermayr: „Wirtschaftlich betrachtet ist die Krise vorbei“

Auch wenn Österreich und Deutschland gut aus der Krise herauskommen würden, bestehe noch eine gewisse Fragilität während des Aufschwungs, sagt Lars Feld. Der deutsche Ökonom soll neuer Chef des IHS werden. Vor allem bei den internationalen Liefer- und Wertschöpfungsketten müsse sich noch einiges „zurechtruckeln“.

Ein Ende der staatlichen Förderungen für Unternehmen könne man nun in Aussicht stellen, solle aber noch abwarten, was im nächsten Jahr passiere. Herbst und Winter seien wegen der aktuellen Infektionszahlen noch nicht in trockenen Tüchern. „Bis nächstes Jahr wird sich die Situation aber deutlich entspannen“, meint Feld. Eine finanzpolitische Weichenstellung hin zur Normalität und weg von den Hilfen sollte dann möglich sein.