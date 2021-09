IHS: Das lange Warten auf Herrn Professor Feld

ie Situation erinnert ein wenig an den Strudelteig, der sich bekanntlich zieht.

Die einen sagen, der Herr Professor aus Deutschland hätte fix am 1. September am Institut für Höhere Studien in Wien als neuer Chef beginnen sollen. Die anderen meinen beschwichtigend, es hätte wohl eher der 1. Oktober werden sollen.

Mittlerweile hofft Kuratoriumspräsident Franz Fischler freilich, dass sich wenigstens der 1. November ausgeht. Und das ist momentan alles andere als sicher.