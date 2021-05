Deutsche Kapazunder im Rennen um Leitung des IHS

Wolff begann seine Karriere in der EU-Kommission und ist Direktor des Bruegel-Instituts in Brüssel. Seine Themen sind Wirtschaftspolitik, Fiskal- und Steuerpolitik sowie der Klimawandel. Er gilt als streitbarer Ökonom, der bei Krisen international gerne gefragt wird. Unter ihm stieg Bruegel zu den international meist-zitierten Denkfabriken auf, Wolff selbst publiziert weltweit eifrig in zahlreichen Medien. Seit heuer berät Wolff auch die G-20 in Sachen Corona-Prävention.