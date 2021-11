Experte: Keine Krankheit bringt mehr Kinder ins Krankenhaus

In letzter Minute ist am Mittwoch eine Operation eines schwer an Krebs erkrankten Oberösterreichers in einem Wiener Krankenhaus abgesagt worden. Der Grund: die Intensivstation des Krankenhauses sei mit Covid-19-Patienten belegt und das für den Krebspatienten gedachte Bett sei doch nicht frei geworden, berichtete die Kronen Zeitung online. Am Abend schilderte der Betroffene auch im ORF in "Oberösterreich heute" und "Wien heute" seinen Fall.



