Italiens Regionen diskutieren über Lockdown für Ungeimpfte

Impfrate in Italien

Mehr als 86 Prozent der italienischen Bevölkerung über zwölf Jahren haben mindestens eine Dosis des COVID-Impfstoffs erhalten. 3,2 Millionen Italienern wurde die dritte Spritze verabreicht. Ricciardi betonte jedoch, dass die aktuelle Zahl von sieben Millionen nicht geimpfter Italiener noch immer zu hoch sei. Die Tatsache, dass jemand durch einen Test einen Grünen Pass für 48 Stunden erhalten könne, sei die "Achillesferse" des italienischen Vorbeugungssystems.

Die Lombardei drückt inzwischen für die Auffrischungsimpfung auf das Gaspedal. Für die dritte Phase der Covid-Impfkampagne sollen Impfstationen in Einkaufszentren, sowie in zwei U-Bahn-Stationen in Mailand eingerichtet werden, erklärte der Koordinator für die Impfkampagne der Region Lombardei, Guido Bertolaso. Bis zu 70.000 Menschen pro Tag könnten auf diese Weise geimpft werden. Die bereits aktiven Impfzentren werden während der Weihnachtsferien geöffnet bleiben. Auch in 365 Apotheken in der Lombardei wird die dritte Dosis gespritzt.