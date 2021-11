Heftige Kritik gab es in den vergangenen Tagen an Bildungsminister Heinz Faßmann: Er lässt es Eltern frei, ob sie jetzt, während des Lockdowns, ihre Kinder in die Schule schicken oder nicht. Auch, ob Prüfungen stattfinden, dürfen die Schulen bzw. Klassen selbst entscheiden.

Diese Vorgangsweise verteidigte Faßmann am Dienstag im ORF-"Report". Er erklärt, Kinder und Jugendliche seien in der Pandemie bisher die Leidtragenden gewesen - in den bisherigen Lockdowns hätten sie sich gegenüber den älteren Altersgruppen "unglaublich solidarisch" verhalten, indem sie zu Hause geblieben sind, auf Freunde und Freizeitaktivitäten verzichtet hätten.

Seine Intention gehe nun in diese Richtung: Die Schulen bleiben offen, weil Kinder und Jugendliche den Austausch, den Kontakt mit Gleichaltrigen brauchen, betonte der Bildungsminister.

Daran ändert (derzeit) auch nichts, dass die Inzidenzen bei den Sechs- bis 14-Jährigen extrem gestiegen sind (siehe unten). Dass diese Fälle erkannt wurden, erklärt Faßmann, gehe mitunter auf die intensiven Testungen in den Schulen zurück.