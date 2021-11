Distance Learning oder Kinder in die Schule schicken? Wer entscheiden soll

Seit heute, Montag, gilt bis 12. Dezember bzw. 17. Dezember in Oberösterreich erneut ein Lockdown . Ausgenommen sind unter anderem die Schulen. Dort gilt an und für sich eine klare Regelung: Der Unterricht findet (mit Masken- und Coronatestpflicht) stundenplanmäßig statt - wer allerdings nicht kommen will, muss das nicht. Dafür ist lediglich eine Entschuldigung durch die Eltern nötig. Gegenwärtig sind es also sie, die entscheiden können, ob ihr Kind in die Schule geht, oder nicht. Die Empfehlungen, was nun aber besser ist, gehen indes auseinander.

Die Direktoren- und Lehrervertreter wollen daher die Möglichkeit bekommen, direkt am Schulstandort über das Schließen von Klassen bzw. die Umstellung auf Distance Learning zu entscheiden. Auch Elternbriefe von Schulen zeigen bereits, wie unterschiedlich etwa mit Schularbeiten in der geplanten Zeit des Lockdown umgegangen wird. An der einen Schule sollen Schularbeiten zumindest in den ersten Tagen mit den entsprechenden Schutzbestimmungen durchgeführt werden, da sich die Kinder ja schon darauf vorbereitet hätten. Andere sagen diese ab, wiederum andere machen die Entscheidung klassenweise von der Rückmeldung der Eltern bzw. der geplanten Anwesenheit der Schüler abhängig.