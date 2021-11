Wie Verwirrung Schule macht

Dabei steht der Bildungsminister vor einem unlösbaren Dilemma: Beharrt er auf der Schulpflicht, werden die Proteste laut und groß sein: Wie kann er nur die Gesundheit der Kinder gefährden? Beharrt er auf Schulschließungen und Distance Learning, werden die Proteste laut und groß sein: Ein noch unbekannter Teil der Eltern wird die Kinder dennoch „zur Betreuung“ in die Schule schicken, und die Lehrerinnen und Lehrer müssen dann die Quadratur des Kreises gleichzeitig online und im Klassenzimmer unterrichten.

Da im vergangenen Lockdown in den Städten bis zu 80 Prozent der Kinder in die Schulen geschickt wurden, musste sich seine Entscheidung nach diesen Fakten richten. Sehr gut ist, dass selbst im hintersten Tal und am flachsten Land die Schüler drei Mal pro Woche, einmal davon mit PCR, getestet werden, das soll auf fünf Mal pro Woche mit zwei PCR ausgebaut werden. Dass dennoch eine Maskenpflicht auch im Unterricht gilt, für die Größeren und Lehrer sogar mit FFP2-Masken, ist grausam bis undurchführbar.

Begonnen hat das Chaos natürlich früher, mit vielen Politikern, die zu wenig zu spät entschieden haben. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer hatte zuerst angekündigt, die Schulen blieben nur für „Lernschwache“ und zur Betreuung offen. Dem hat Faßmann rasch widersprochen und präzisiert, der Stundenplan bleibe aufrecht, was nicht wenige Lehrer stark bezweifeln.

Dass das alles am Freitag kommuniziert wurde, Faßmann sich erst um 17 Uhr erklärte, war auch nicht hilfreich. Kern seiner Aussage: Er werde weder vorschreiben noch empfehlen, wie sich Eltern entscheiden sollen, ob sie ihr Kind in die Schule schicken oder nicht.

Das war für viele Eltern der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Denn so sehr wir uns Eigenverantwortung wünschen, da – bitteschön – nicht? Es gibt aber nicht die eine Patentlösung für alle 5.600 Schulen. Die Situation im impffreudigen Burgenland ist anders als in Schärding.

Unterm Strich bleiben Frust, Verwirrung und Unverständnis, warum wir nach 18 Monaten Pandemie vor so ein Dilemma gestellt werden. Da reicht auch keine Entschuldigung.