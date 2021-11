Trotz Lockdown: Dichte Reihen bei der 2-G-Plus-Gala im ORF

Der Abend war zumindest zusehertechnisch kein Mega-Erfolg: 565.000 verfolgten die „Gala für Licht ins Dunkel“ am Mittwochabend auf ORF 2. Im Vorjahr waren es 100.000 mehr. Aber halt – Gala? Herrscht nicht Lockdown in der Republik?

In der Primetime des ORF traten neben zahlreichen Prominenten auch die wichtigsten Politiker und Politikerinnen des Landes auf – quer durch die Couleurs: Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Ehefrau Doris Schmidauer, Bundeskanzler Alexander Schallenberg, Vizekanzler Werner Kogler, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, dicht an dicht im ORF-Studio. Optisch erinnerte hier nichts daran, dass der Rest des Landes zur selben Zeit auf Abstandsregel und Zuhausebleiben getrimmt war.

Wie geht das zusammen – Gala und Lockdown? Die offizielle Antwort des ORF lautet: Es handle sich „um eine TV-Produktion und keine Veranstaltung“. Die zahlreichen Gäste im knallvollen Studio seien alle Mitwirkende an der Gala gewesen, „die im Laufe des Abends auch Spenden an den Telefonen entgegen genommen haben“. Daher seien sie Teil der Produktion gewesen. Und man hatte eine strenge Tür am Küniglberg: „Sämtliche Mitwirkende waren 2-G überprüft und tagesaktuell getestet“, so der Sender.