Der ORF setzt auch im Lockdown auf Publikum – mit "Komparsen"

Auf Anfrage des KURIER betont man am Küniglberg, dass es auch beim Finale kein "Studiopublikum" im eigentlichen Sinn gebe.

Bei „Dancing Stars“ nennt man es, wie berichtet, in dieser Staffel „Family and Friends“. Abseits des Kernteams wirke „ausschließlich eine geringe Anzahl getesteter und durch Impfung vollimmunisierter Komparsen an der Produktion mit“, heißt es in dem Statement.

Es herrscht also eine strenge 1-G plus Regel, was aber laut den aktuellen Lockdown-Regeln noch nicht das Zusammenkommen einer größeren Menschenmenge ermöglicht.