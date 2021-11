Nach Heiratsantrag bei Dancing Stars: "Die Freude und Liebe ist sehr groß"

Kabarettistin Caroline Athanasiadis ließ diese Entscheidung sogar "sprachlos" zurück. "Es war vorher schon so emotional wegen dem Heiratsantrag und dann das. Ich hab mir gedacht, ich pack's überhaupt nicht mehr und war so fertig. Wir sind einfach schon so ein zusammengeschweißtes Team und da wäre es schade gewesen, so kurz vor Schluss ein Paar zu verlieren, aber das ist das Spiel. Und umso mehr freuen wir uns, dass wir mit allen ins Finale gehen können. Das ist einfach das schönste Geschenk, gerade eben in der heutigen Zeit."