Mückstein über ORF-Gala: "Gutes Signal für die ganze Bevölkerung"

Dort wo am Freitag die verbliebenen vier Paare um den Dancing-Stars-Stern tanzen werden, traf sich Mittwochabend fast die ganze Regierungsspitze und das Who is Who der Gute-Laune-Musik-Szene, um bei einer großen Gala unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen (es galt die 2Gplus-Regel) für "Licht ins Dunkel" ihre Stimmen zu erheben.

"Ich glaube, man wird rasch sehen, hier wird nicht gefeiert, sondern für einen guten Zweck gesammelt. Es findet eine Show statt, aber nicht für die Leute, die da sind, sondern für das Publikum, das eben in größerer Zahl zu Hause sitzt und von Andrea Berg bis Opus etwas Schönes erlebt", so ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz über die Durchführung der Gala trotz Lockdown.