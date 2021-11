Top-US-Experte: "Hört zu, Leute! Wir müssen über Österreich reden"

"Hört zu Leute! Wir müssen über Österreich reden und was sie dort machen: Komplettes Chaos als Folge von zu spätem Handeln", schreibt der renommierte US-Epidemiologie Eric Feigl-Ding auf Twitter. Jetzt versuche man hastig die späten Booster-Impfungen und die Auswirkungen der Haltung der "Anti-Vaxxer" zu kompensieren.

In mehreren Twitter-Nachrichten schildert er eindringlich die Situation in Österreich: "Die 5-14-Jährigen haben eine 7-Tage-Inzidenz von 1.800. ... 10-Jährige im Bundesland Salzburg haben eine Inzidenz über 5.000 ... offizielles Meldesystem nahe am technischen Zusammenbruch aufgrund des zahlreichen Testens - was für ein Durcheinander." Und er zeigt auf, dass der Anstieg der Fallzahlen in Österreich "sogar höher ist als in anderen wohlhabenden europäischen Ländern".